POL-OH: Kupferkabel gestohlen - Einbruch in Wohnhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbrüche in Bebra und Lispenhausen Bebra/Rotenburg. Über ein Terrassenfenster verschafften sich Unbekannte am Montag (16.12.), zwischen 16 und 19.10 Uhr, unbefugt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichrodaer Straße in Bebra. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Schmuck in noch unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro ...

