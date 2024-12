Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall im Begegnungsverkehr mit schwer verletzter Person

Fulda. Am Montag (16.12.), gegen 11.15 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Audi A4 Avant die L 3139 aus Lehnerz kommend in Richtung Niesig. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fuldaerin mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Traktor zusammen. Die 26-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Audi eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der 29-jährige Traktorfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und in einem Krankenhaus versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 65.000 Euro.

Drei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Fulda. Auf der Straße "Am Bahnhof" kam es am Montagmittag (16.12.), gegen 11.30 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war ein 87-jähriger Mann aus Gersfeld mit einem VW Golf Plus aus Richtung "Emaillierwerk" kommend in Richtung des Fuldaer Bahnhofs unterwegs, als er aus unklarer Ursache auf die Gegenspur geriet und mit dem Ford Transit einer 35-jährigen Frau aus Fulda zusammenstieß. Beide Fahrer sowie die 35-jährige Beifahrerin des Fords kamen leichtverletzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

VB

Verkehrsunfall auf noch nicht offiziell eröffnetem Abschnitt der A 49

Homberg (Ohm). Ein 21-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Samstag (14.12.), gegen 4.45 Uhr, den offiziell noch nicht eröffneten Abschnitt der A 49 zwischen Homberg (Ohm) und dem Ohmtal-Dreieck. Aus derzeit ungeklärter Ursache touchierte der junge Mann eine Arbeitsmaschine, die auf der linken Spur abgestellt war und überschlug sich anschließend. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Da der 21-Jährige zum Unfallzeitpunkt augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Ergebnis steht derzeit noch aus. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro.

