Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Osthessen

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Montag (09.12.), gegen 17:30 Uhr befuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Hersfeld den Gehweg in der Uffhäuser Straße in Richtung Marktplatz. Im Bereich der dortigen Bushaltestelle kam es zur Kollision mit einer auf dem Gehweg wartenden 79-jährigen Fußgängerin aus Großenlüder. Die Fußgängerin wurde hierbei verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Jugendliche blieb unverletzt und sein Fahrrad unbeschädigt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kirchheim - Am Donnerstag (12.12.), gegen 11:05 Uhr befuhr ein 55-Jähriger aus Ottrau mit seinem PKW Audi die Kreisstraße 32 aus Richtung Gershausen kommend in Richtung Hauptstraße. Ein 20-Jähriger aus Niederaula befuhr mit seinem PKW Daimler Chrysler die Ausfahrt der Autobahn 7 aus Richtung Nord kommend und beabsichtigte nach rechts in Richtung Hauptstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich mit dem vorfahrtsberechtigten Audi. Durch den Aufprall schleuderte der Audi gegen eine am Fahrbahnrand befindliche Schildertafel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 7000,00 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der A7 durch betrunkenen Pkw-Fahrer

A7 Höhe Rhöneiche - Am Freitag (13.12.), ereignete sich um 15:00 Uhr auf der A7, Fahrtrichtung Kassel, im Baustellenbereich am Parkplatz "Rhöneiche" ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Opel-Fahrer aus Baden-Württemberg den vorausfahrenden Skoda eines 56-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen übersah und auf diesen auffuhr. Der Skoda-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten kurzfristig voll gesperrt und der Verkehr über den Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Da bei dem Opel-Fahrer Alkoholgeruch feststellbar war, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hauneck - Am Samstag (14.12.), um 12:55 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Eiterfeld mit seinem schwarzen Mercedes die Landesstraße 3170 aus Richtung Eitra kommend in Richtung Buchenau. Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-jähriger Haunecker mit seinem VW Polo die Dorfstraße aus der Ortslage Bodes kommend in Richtung Landesstraße 3170. Im Bereich der Einmündung wollte der junge Mann nach links auf die Landesstraße einbiegen und übersah hierbei den von links kommenden vorfahrtberechtigten Mercedes. Der Fahrer des Mercedes versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber letztlich nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 17.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

