POL-OH: Nicht gesichertes Fahrzeug rollt über den Fuß seines nachlaufenden Fahrzeugnutzer

Schlitz. Ein 48-jähriger Mann aus Bad Hersfeld parkte am Freitagabend (13.12.) gegen 20:45 Uhr seinen schwarzen Pkw Kia in der Hersfelder Straße in Schlitz, OT Queck, ohne diesen auf der abschüssigen Stelle ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern. Als er das Losrollen des Fahrzeugs bemerkte, wollte der Fahrzeugnutzer das Fahrzeug noch stoppen, rannte hinterher, stolperte dabei aber und geriet mit seinem rechten Fuß unter das hintere Rad der Fahrerseite. Die Folge war ein gebrochener Knöchel. Das Fahrzeug rollte weiter und kam an einem angrenzenden Zaun zum Stehen. Am Pkw entstand Sachschaden von circa 1000,-EUR.

