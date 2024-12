Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbruch in Harleshausen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Am gestrigen Montag kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Richard-Strauß-Straße in Kassel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter gegen 17:20 Uhr über ein Kellerfenster in ein dortiges Einfamilienhaus eingebrochen. In dem Haus suchten sie nach Beute und flüchteten anschließend mit Wertsachen mutmaßlich über den Garten in unbekannte Richtung. Der Spurenlage zufolge dürfte es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben. Die Ermittlungen zu diesem Fall werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Montagnachmittag in der Richard-Strauß-Straße oder in benachbarten Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet und Hinweise auf die Täter des Einbruchs geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

