POL-KS: Dunkler VW flüchtet nach Unfall mit hohem Schaden in Virchowstraße: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr in der Virchowstraße in Höhe des Sophie-Henschel-Platzes in Kassel ereignet hat. Eine Passantin hatte zu dieser Zeit beobachtet, dass ein von der Wilhelmshöher Allee kommender dunkler VW, vermutlich ein Golf, beim Vorbeifahren einen Schlenker nach rechts machte und gegen die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand geparkten VW Multivan stieß. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden von rund 10.000 Euro zu kümmern. Die von dem Fahrzeugbesitzer des braunen Multivans gerufenen Polizisten konnten am Unfallort Fahrzeugteile des dunklen VW auffinden und sicherstellen. Eine Untersuchung der Teile soll nun weitere Hinweise auf den geflüchteten Verursacher geben.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Unfallflucht gemacht hat und den Ermittlern Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

