Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Messerangriff verfehlt Opfer: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Warnschüssen fest

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Eine Auseinandersetzung und ein Messerangriff sorgten in der vergangenen Nacht in der Helmholtzstraße in Kassel für einen größeren Polizeieinsatz. Das Opfer, ein 28-Jähriger aus Kassel, hatte gegen 1:30 Uhr selbst den Notruf der Polizei gewählt und von dem Angriff mit dem Messer berichtet, der ihn glücklicherweise verfehlt hatte. Bei Eintreffen der ersten hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Nord schlugen sich drei Männer auf offener Straße. Diese reagierten allerdings überhaupt nicht auf die lautstarke Ansprache der Polizisten und gingen weiter aufeinander los. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das geschilderte Messer bei der Schlägerei noch im Spiel war, feuerte ein Beamter einen Warnschuss in die Luft ab. Nachdem auch dieser keine Wirkung auf das Trio gezeigt hatte, gab der Polizist zwei weitere Warnschüsse in die Luft ab. Daraufhin ließen die Männer schließlich voneinander ab und legten sich der Aufforderung der Streife folgend auf dem Boden ab. Wie sich dann herausstellte, hatte sich der 28-Jährige zur Klärung eines Streites mit einem ihm bekannten Mann an der Örtlichkeit verabredet. Dort hätte ihn der Kontrahent, der mit zwei weiteren Männern zu dem Treffen erschienen war, bedroht und plötzlich das Messer gezückt, mit dem er ihn auch attackiert, aber nicht getroffen haben soll. Er erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

Vor Eintreffen der Polizeistreifen war der Täter mit dem Messer geflüchtet, während einer seiner Begleiter, ein 24-Jähriger aus Kassel, der ebenfalls auf das Opfer eingeschlagen hatte, festgenommen werden konnte. Die Fahndung nach dem geflüchteten Angreifer, dessen Identität noch nicht geklärt werden konnte, verlief bislang ohne Erfolg. Der dritte Begleiter hatte offenbar noch versucht, die beiden Angreifer zurückzuhalten, was dem Zeugen jedoch nicht gelang. Da die Polizisten bei der Überprüfung dieses Zeugen, ein 24 Jahre alter wohnsitzloser Mann mit somalischer Staatsangehörigkeit, feststellten, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung vorliegt, wurde auch er festgenommen. Die Beamten brachten ihn zur Verbüßung einer neunmonatigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Wehlheiden. Der festgenommene 24-jährige Kasseler, bei dem ein Atemalkoholtest 1,9 Promille ergab, zeigte sich zunehmend aggressiv, weshalb er zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in eine Zelle des Kasseler Polizeigewahrsams eingeliefert wurde. Gegen ihn und den noch unbekannten Mittäter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

