Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

HEF

Lkw-Fahrer streift beim Spurwechsel einen Pkw und fährt ohne anzuhalten weiter

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (11.12.), gegen 17.45 Uhr, hielt ein 31-jähriger Pkw-Fahrer an der Lomo-Kreuzung auf der B62 aus Sorga kommend. Neben ihm auf der linken Fahrspur stand ein Lkw. Nach aktuellen Informationen bogen beide Fahrzeuge bei grünem Ampellicht auf die B27 in Richtung Hünfeld. Der unbekannte Lkw-Fahrer wollte nun auf die rechte Fahrspur wechseln und touchierte dabei das Fahrzeug des 31-Jährigen. Der Lkw-Fahrer setzte unerlaubt seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell