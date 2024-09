Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zugeschlagen

Offenburg (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Sonntagabend in der Augustastraße, wobei ein 22-Jähriger leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen sollen vier Jugendliche gegen 20 Uhr den 22-jährigen Mann provoziert haben und schnitten ihm mit dem Fahrrad den Weg ab. Dabei schlug ein 15-Jähriger ersten Erkenntnissen zufolge unvermittelt mit den Fäusten auf sein Gegenüber ein. Ein 16-Jähriger und zwei weitere unbekannte Heranwachsende kamen hinzu und sollen den Mann gemeinschaftlich geschlagen und getreten haben. Der Angegriffene musste nach der Attacke von Rettungskräften zur Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Die Ermittlungen dauern der Beamten des Polizeireviers Offenburg dauern an. /al

