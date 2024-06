Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Brandmelderanlage erkennt Brand in Schule

Helmstedt (ots)

30.05.2024, 22:02 Uhr. Helmstedt, Goethestraße.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Schule an der Goethestraße gemeldet. Nachdem ein Zugang zum Gebäude geschaffen wurde, stellte sich schnell heraus, dass eine Rauchentwicklung im Gebäude erkennbar war. Zugleich zeigte die Brandmelderanlage gleich mehrere ausgelöste Melder. Es ging ein Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung in das Gebäude vor. Gleichzeitig wurde das Alarmstichwort erhöht, um weitere Einsatzkräfte vor Ort zu haben. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass Unrat in einem Putzmittelraum im ersten Obergeschoss brannte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass die zusätzlich alarmierten Einsatzkräfte wieder abrücken konnten. Letztlich wurde das THW zur Eigentumssicherung hinzugezogen, um den geschaffenen Zugang wieder zu verschließen.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Grasleben, THW Helmstedt; Dauer: ca. 1,5 Stunden; Einsatzleiter: Marvin Neher; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

