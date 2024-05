Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Diebstahl in Einfamilienhaus: Polizei Dortmund sucht Zeugenhinweise auf ein silbernfarbenes oder graues Fahrzeug

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0534

Nach einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus in der Oberen Brinkstraße am gestrigen Donnerstag (30. Mai) gegen 15:45 Uhr sucht die Polizei Dortmund nun dringend Zeugen.

Im Zuge der Straftat hatten zwei Männer vermeintlich unabhängig voneinander an der Haustür eines Ehepaares geklingelt. Mithilfe verschiedener Ablenkungsmanöver gelang es dem Duo, eine Handtasche und Bargeld zu entwenden.

Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte das zuvor in Höhe der Lottoannahmestelle auf der Obere Brinkstraße geparkte Fluchtauto der beiden Männer noch eine Weile, bis es auf die B1 in Richtung Bochum fuhr. Deshalb sucht die Polizei Dortmund jetzt dringend nach diesem silberfarbenen oder grauen Fahrzeug.

Die Tatverdächtigen selbst werden wie folgt beschrieben: Beide waren 17 bis 20 Jahre alt, dünn und hatten dunkle Haare. Einer der beiden Männer trug blaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt und weiße Sneaker. Der andere Tatverdächtige trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit Kapuze und weiße Sneaker.

Zeugenhinweise gehen bitte an die Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

