POL-DO: Aufmerksame Zeugen erwischen Autoaufbrecher auf frischer Tat

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0531 Nach einem schweren Raub in der Nacht zu Donnerstag (30. Mai) in Dortmund-Mitte haben Beamte der Polizei Dortmund zwei Tatverdächtige festgenommen. Ersten Zeugenangaben zufolge ging ein 32-jähriger Dortmunder gegen 2:05 Uhr von der U-Bahnhaltestelle Dortmund Hauptbahnhof in Richtung Nordausgang. Dort ist er von mindestens zwei ihm ...

