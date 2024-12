Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Fulda (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Fulda. In der Kürassierstraße im Stadtteil Harmerz brachen Unbekannte zwischen Mittwoch (11.12.) und Freitag (13.12.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein bodentiefes Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Verkaufsstand

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (12.11.) in einen Verkaufsstand am Weihnachtsmarkt im Bereich der Straße "Unter Heilig Kreuz" ein und stahlen Spirituosen und Elektroartikel im Wert von rund 100 Euro. Es entstand rund 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

