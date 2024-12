Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Bebra und Lispenhausen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbrüche in Bebra und Lispenhausen

Bebra/Rotenburg. Über ein Terrassenfenster verschafften sich Unbekannte am Montag (16.12.), zwischen 16 und 19.10 Uhr, unbefugt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichrodaer Straße in Bebra. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Schmuck in noch unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Auch ein Einfamilienhaus in der Elisabeth-Selbert-Straße in Lispenhausen war am Montag (16.12.), gegen 18.55 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Indem sie gewaltsam die Terrassentür öffneten, gelangten die Langfinger ins Innere. Der anwesende Bewohner wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam, woraufhin die Täter unerkannt und nach aktuellen Erkenntnissen auch ohne Diebesgut die Flucht ergriffen. Zwischen 17 und 19.15 Uhr brachen Unbekannte in ein weiteres Einfamilienhaus in der gleichen Straße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Mit einer Kamera im Wert von rund 200 Euro flüchteten die Langfinger. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

