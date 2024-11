Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Am Donnerstag (07.11.) wurde in der Zeit von 16.00 Uhr bis 20.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Richard-Wagner-Straße, Ecke Lienerstraße eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen sind die Täter durch die Terassentür in das Haus eingestiegen. Sie durchwühlten das Haus und entwendeten Schmuck. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lengerich, Telefon 05481/9337-4515 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell