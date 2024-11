POL-ST: Lienen, Parkplatzunfall, Autofahrer gesucht

Lengerich (ots) - Am Dienstag (06.11.24) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Haus an der Tecklenburger Straße, nahe dem Kreisverkehr Ibbenbürener Straße/Brochterbecker Straße verschafft. Die Täter hebelten in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.15 Uhr ein Fenster des Wohnhauses im Erdgeschoss auf. Sie durchwühlten sämtliche Schränke im Wohnzimmer der Wohnung und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. ...

mehr