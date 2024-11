Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Aktion für mehr Sicherheit auf den Straßen

Kreis Steinfurt (ots)

"Achtung - Kids unterwegs" - mit diesem Hinweis auf großen Schildern will die Kreispolizeibehörde Steinfurt zusammen mit RADIO RST die Straßen im Kreis Steinfurt sicherer machen.

Das Hinweisschild darf auf Privatgrundstücken aufgestellt werden und soll so Verkehrsteilnehmer an Gefahrenstellen und auf Wegen sensibilisieren, auf denen viele Kinder unterwegs sind. "Wir hoffen, damit die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr zu erhöhen, zum Beispiel im Bereich von Kindergärten, auf dem Schulweg, auf dem Weg zum Sportverein, in der Nähe von Spielplätzen oder zum Beispiel in verkehrsberuhigten Bereichen, auf sogenannten auf Spielstraßen. Die Hinweisschilder sollen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer erregen und zu einer besonders vorsichtigen Fahrweise animieren", so Jörg Siepert, der Leiter der Direktion Verkehr der Kreispolizei Steinfurt.

Bürger und Bürgerinnen, die Interesse haben, sich das Hinweisschild auf ihrem Privatgrundstück anzubrigen, können sich an Radio RST wenden unter 05971/92090. Dort können verschiedene Abholstellen im Kreis erfragt werden.

Die wetterfesten Schilder dürfen nur auf Privatgrundstücken angebracht werden, zum Beispiel im Vorgarten oder an Zäunen. Das Anbringen im öffentlichen Bereich ist nicht zulässig.

Zu dieser Aktion war der Direktionsleiter Verkehr der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Polizeioberrat Jörg Siepert, zu Gast für einen Podcast beim Regionalsender RADIO RST in Rheine. Den Podcast finden Sie im Netz unter https://www.radiorst.de/artikel/achtung-kinder-dein-schild-fuer-sichere-strassen-2099103.html

