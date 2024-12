Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falsche Polizeibeamte und Einbruch in Einfamilienhaus im Behringweg

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Ein Einfamilienhaus im Behringweg wurde am Sonntag (15.12.), zwischen 3.30 Uhr und 5 Uhr, zum Ziel von zwei unbekannten Tätern. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sie sich unbefugt Zutritt in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und flüchteten aktuellen Informationen nach ohne Diebesgut.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

- Täter 1: männlich, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer Jeanshose, trug eine Mütze, Maske und schwarze Handschuhe

- Täter 2: männlich, circa 40 Jahre, schwarze mittellange Haare mit beginnenden Geheimratsecken, schwarzer Kinn-Bart, trug schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Hose, helle Sneaker mit schwarzer Sohle und schwarze Handschuhe mit weißen Streifen

Zwei Tage zuvor, am Freitag (13.12.), gegen 3 Uhr, sowie am Montag (16.12.), gegen 1.30 Uhr, versuchten Unbekannte in dasselbe Einfamilienhaus einzubrechen, was ihnen jedoch aus derzeit unbekannten Gründen misslang.

Außerdem erschienen an demselben Einfamilienhaus am Donnerstag (12.12.), gegen 19.15 Uhr, zwei falsche Polizeibeamte. Sie klingelten, und versuchten die Bewohner in ein Gespräch zu verwickeln, was jedoch misslang.

Die beiden falschen Polizeibeamten können wie folgt beschrieben werden:

- Täter 1: weiblich, normale Statur, 35 - 40 Jahre alt, helle Hautfarbe, dunkle Haare zu einem Dutt gebunden, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit der reflektierenden Aufschrift "Polizei" auf der rechten Brustseite und einer Brille, trug dunkle Handschuhe

- Täter 2: männlich, normale Statur, 40 - 45 Jahre alt, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit der reflektierenden Aufschrift "Polizei" auf der linken Brustseite sowie der Rückseite und einer schwarzen Mütze, dunkler Kinn- und Oberlippenbart, trug dunkle Handschuhe

Ob die Taten zwischen Donnerstagabend (12.12.) und Montagmorgen (16.12.) miteinander im Zusammenhang stehen, scheint offensichtlich, ist aber bislang Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstagabend (12.12.), Freitag- (13.12.), Sonntag- (15.12.) oder Montagnacht (16.12.) oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Behringstraße / Liebigstraße / Ernst-Arnold Str. in Alsfeld beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kim Leubecher

