POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montagmorgen (16.12.) parkte eine 71-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren weißen Opel auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Schlosserstraße. Gegen 10.30 Uhr kam sie zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte Kratzer an der hinteren rechten Tür sowie dem hinteren Kotflügel fest. Der Unfallverursacher entfernte sich zuvor vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kollision zwischen Pkw und E-Scooter

Bad Hersfeld. Am Montag (16.12.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem VW die Kleine Industriestraße in Richtung Frankfurter Straße und beabsichtigte nach rechts zur Picasso-Kreuzung einzubiegen. Währenddessen befuhr eine 27-Jährige aus Bad Hersfeld mit ihrem E-Scooter den Fahrradweg von der Picasso-Kreuzung kommend in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich kollidierte der VW mit der von rechts kommenden 27-Jährigen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 900 Euro.

Hausfassade eines Fast-Food-Restaurants beschädigt

Bad Hersfeld. Am Montag (16.12.), gegen 20 Uhr, fuhr ein 73-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Lkw aus bislang ungeklärter Ursache in entgegengesetzter Fahrtrichtung in den Drive-In eines Fast-Food-Restaurants in der Straße "An der Haune" und beschädigte dabei die Fassade des Gebäudes. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.100 Euro.

Verkehrsunfallflucht auf Tankstellengelände

Bad Hersfeld. Am Montag (16.12.), gegen 20.45 Uhr, parkte ein 45-Jähriger aus Pfarrkirchen seinen blauen Lkw auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße. Während er sich kurzzeitig in der Tankstelle befand, fuhr ein noch unbekannter Fahrer gegen den Lkw und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Warntafel nach Verkehrsunfall entwendet

Bebra. Im Zeitraum zwischen Sonntag (15.12.), gegen 19.20 Uhr, und Montag (16.12.), gegen 9 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer - vermutlich mit einem Kastenwagen - die Decke einer Unterführung auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Bismarckstraße. Eine über der Unterführung angebrachte rot-weiß gestreifte Warntafel wurde durch das Dach des Fahrzeuges aus der Halterung gerissen und anschließend entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

82-Jähriger beim Überqueren der Bahnhofstraße schwer verletzt

Schlitz. Am Montag (16.12.), gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 71-Jähriger aus Schlitz mit seinem VW Golf die Bahnhofstraße in Schlitz, als ein 82-Jähriger aus Schlitz den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er von dem Golf-Fahrer erfasst und schwer verletzt. Mit dem Rettungswagen kam er in ein umliegendes Krankenhaus. Am PKW des 71-Jährigen entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zum Zwecke der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße kurzzeitig voll gesperrt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie eine Streife der Polizeistation in Lauterbach.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Montag (16.12.), gegen 14.30 Uhr, parkte ein 78-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes E 200 auf dem Waldparkplatz am Eichhofkrankenhaus. Als er gegen 15.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses im linken Heckbereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Lauterbach

