Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallzeuge wird bei weiterem Unfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Weberstraße/Ostwall;

Unfallzeit: 31.07.2024, 17.45 Uhr;

Ein Zeuge wollte einen Unfallverursacher stoppen - und erlitt dabei selbst leichte Verletzungen. Das Geschehen spielte sich gegen 17.45 Uhr in der Weberstraße ab. Dort hatte nach ersten Erkenntnissen ein 78-Jähriger beim Ausparken mit seinem Auto einen anderen Wagen touchiert und war weggefahren. Ein 58-Jähriger hatte dies beobachtet und wollte den Fahrer darauf ansprechen. Deshalb folgte er ihm mit seinem Pedelec. Als der 78-Jährige auf dem Ostwall verkehrsbedingt anhielt, überholte ihn der Pedelecfahrer und stellte sich seitlich vor ihn. Der Niederländer fuhr jedoch an und rollte dabei über den Fuß des Bocholters, der dabei stürzte. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Beamten leiteten gegen den Autofahrer ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell