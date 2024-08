Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rollerdiebe am Bahnhof

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hindenburgallee;

Tatzeit: zwischen 25.07.2024, 22.00 Uhr, und 31.07.2024, 09.30 Uhr;

Unbekannte haben in Bocholt einen Motorroller gestohlen. Das schwarz lackierte Fahrzeug vom Typ Peugeot hatte in der Hindenburgstraße am Bahnhof gestanden. Dort kam es zwischen Donnerstag vergangener Woche und Mittwoch zu der Tat. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

