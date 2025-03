POL-LM: Bei Personenkontrolle ausgerastet+++ Drei Trickbetrüger festgenommen+++ Betrunken Unfall verursacht+++ Unfallflucht +++ Kind bei Fahrradunfall verletzt+++ Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bei Personenkontrolle ausgerastet,

Limburg, Schiede, Mittwoch, 19.03.2025, 17:20 Uhr

(cw)Am Mittwoch verlor ein Mann in Limburg beim Erblicken von Polizisten die Kontrolle über sich und rastete aus.

Am Mittwochnachmittag kontrollierte die Polizei Limburg, unterstützt durch das Hessische Polizeipräsidium Einsatz, die Innenstadt in Limburg. Dass die Beamtinnen und Beamte in der Schiede unterwegs waren, gefiel einem 24-jährigem Mann nicht und er begann, zu schreien und sich auf offener Straße zu entkleiden. Da er nunmehr die Aufmerksamkeit der Polizei hatte und sich nicht beruhigte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich vehement, spuckte in Richtung der Einsatzkräfte und stieß mehrfach Todesdrohungen aus. Da der Mann scheinbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Weiterhin kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen Jugendlichen im Bereich des Bahnhofvorplatzes. Dabei stellte sich heraus, dass dieser ein Einhandmesser mitführte. Dieses obliegt grundsätzlich einem Führungsverbot in der Öffentlichkeit. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und das Messer sichergestellt. Insgesamt führten die Beamtinnen und Beamten 11 Kontrollen durch und überprüften dabei 21 Personen, hauptsächlich rund um den Limburger Bahnhof.

2. Drei Trickbetrüger festgenommen,

Limburg, Offheimer Weg, Mittwoch, 19.03.2025, 14:45 Uhr

(cw)Am Mittwoch versuchten mehrere Männer in Limburg, gefälschte Technikprodukte zu verkaufen.

Gegen 14:45 Uhr meldeten Zeuginnen und Zeugen, dass sich im Offheimer Weg eine Person aufhalten und dort versuchen würde, Produkte eines namhaften Technologieunternehmens zu verkaufen.

Bei einer anschließenden Kontrolle konnten insgesamt drei Männer angetroffen werden, die mehrere Handys, Smartwatches und Kopfhörer verkaufen wollten. Diese waren nach einer ersten Überprüfung allesamt gefälscht und wurden sichergestellt. Die Männer wurden festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen Betrugs ermittelt. Bürgerinnen und Bürger, die entsprechende Produkte gekauft haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

3. Betrunken Unfall verursacht,

Weilburg, Waldhausen, Lindenstraße, Mittwoch, 19.03.2025, 22:55 Uhr

(cw)In der Nacht auf Donnerstag kam es in Weilburg zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus, der Unfallverursacher war augenscheinlich betrunken.

Gegen 22:55 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW die Birkenstraße in Waldhausen. Im Kreuzungsbereich zur Lindenstraße übersah der junge Mann den vorfahrtberechtigten Toyota einer 62-Jährigen und kollidierte mit deren Fahrzeug. Sowohl der Mann als auch die Frau wurden leichtverletzt zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Ein Grund für die Vorfahrtmissachtung lag nach ersten Erkenntnissen auch in der Alkoholisierung des 20-Jährigen. Ein Vortest ergab einen Wert von über einem Promille. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.

4. Unfallflucht mit hohem Schaden,

Beselich, Obertiefenbach, Gottlieb-Daimler-Straße, Mittwoch, 19.03.2025, 13:30 Uhr bis 14:04 Uhr

(cw)Am Mittwoch beschädigte eine unbekannte Person in Beselich-Obertiefenbach ein abgestelltes Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle.

Der Fahrer eines grünen Mazda hatte diesen zwischen 13:30 Uhr und 14:04 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Höhe das Hausnummer 1 abgestellt. In dieser kurzen Zeit beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug die komplette linke Fahrzeugseite des Mazdas. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die verursachende Person verließ den Unfallort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

5. Kind bei Fahrradunfall verletzt,

Limburg, In der Schwarzerde, Mittwoch, 19.03.2025, 18:40 Uhr

(cw)Am Mittwochabend kollidierte ein fahrradfahrendes Kind in Limburg mit einem PKW. Es wurde leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-Jähriger gegen 18:40 Uhr die Straße "In der Schwarzerde", als er in einer Linkskurve ein Kind auf einem Fahrrad bemerkte, dass die Straße zügig befuhr. Der Mann habe dann angehalten, jedoch konnte das Kind nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem PKW des 46-Jährigen. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW und dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

6. Fahrradfahrer nach Unfall gesucht,

Elz, Rathausstraße, Montag, 17.03.2025, 14:45 Uhr

(cw)In Elz kollidierten am Montagnachmittag ein PKW und ein Fahrrad. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Gegen 14:45 Uhr befuhr eine 60-Jährige in ihrem Kia die Rathausstraße aus Richtung Hadamar kommend. In Höhe des Rathauses wollte sie nach links in Richtung des dortigen Parkplatzes abbiegen. Nach ihren Angaben kamen ihr aus entgegengesetzter Richtung zwei jugendlich aussehende Männer auf einem Fahrrad entgegen und es kam zur Kollision. Obwohl einer der beiden Jugendlichen verletzt gewesen sein soll, verließen sie den Unfallort und flüchteten. Die Polizei Limburg sucht in diesem Zusammenhang nach den beiden Jugendlichen oder Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Hinweise können Sie unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 mitteilen.

