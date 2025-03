PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbruch+++ E-Bikes aus Garage gestohlen+++Trickdiebstahl scheitert+++Schrank in Parkhaus beschädigt

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Limburg, Lindenholzhausen, Kirchstraße, Samstag, 15.03.2025, 20:30 Uhr

Am Samstagabend drangen Unbekannte in Limburg in ein Haus ein. Den Schlüssel hatten sie zuvor aus einem PKW entwendet.

Gegen 20:30 Uhr hatten sich zwei Männer in Lindenholzhausen auf ein Grundstück in der Kirchstraße begeben. Dort fanden sie einen unverschlossenen PKW vor und entwendeten aus diesem einen Schlüssel zu dem dazugehörigen Wohnhaus. Anschließend versuchten die Einbrecher, in das Wohnhaus einzudringen, was sie aber aus einem unbekannten Grund nicht taten. Die zwei Täter werden als männlich beschrieben. Einer war mit einem hellen Kapuzenpullover, Handschuhen und einer dunklen Basecap bekleidet. Weiter soll er eine medizinische Maske getragen haben. Sein Komplize wird genauso beschrieben, nur trug er dunkle Oberbekleidung.

Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. E-Bikes aus Garage gestohlen,

Runkel, Eschenau, Beselicher Weg, Freitag, 14.03.2025, 01:50 Uhr

(cw)In der Nacht auf Freitag brachen Unbekannte auf einem Grundstück im Beselicher Weg in Runkel-Eschenau in eine Garage ein und entwendeten aus dieser zwei hochwertige E-Bikes der Marke "Cube" im Wert von etwa 6.000 Euro. Dabei handelte es sich um zwei Räder der Modelle "Reaction Hybrid Pro 625" in grau/schwarz und "Noroad C62 SLX" in unbekannter Farbe. Sollten Ihnen in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein, werden Sie gebeten, sich an die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu wenden.

3. Trickdiebstahl scheitert,

Limburg, Bodelschwinghstraße, Donnerstag, 13.03.2025 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(cw)Am Donnerstag versuchten zwei Trickdiebe, eine Frau in Limburg zu bestehlen. Diese wehrte sich jedoch.

Wie der Polizei am Samstag bekannt wurde, versuchten eine Frau und ein Mann in der Bodelschwinghstraße, eine 72-jährige Frau zu überrumpeln, indem die unbekannte Frau diese zunächst nach dem Weg fragte und anschließend versuchte, ihr "Goldschmuck" um das Handgelenk zu wickeln. Als sich die Frau dagegen wehrte, flohen die beiden Diebe in einem schwarzen Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Frau wird als etwa 60 Jahre alt, sehr dick und mit schwarzen nach hinten gebundenen Haaren beschrieben. Sie war schwarz gekleidet und hatte mehrere auffällige Silberzähne.

Der Mann kann nur als dunkel gekleidet und kräftig beschrieben werden.

Hinweise auf die Personen richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

4. Schranke in Parkhaus beschädigt,

Weilburg, Mauerstraße, Freitag, 14.03.2025

(cw)Mehrere Personen randalierten am Freitag in Weilburg in einem Parkhaus demolierten dabei eine Schranke.

Gegen 18:30 Uhr meldeten Zeugen, dass sich in dem Parkhaus in der Mauerstraße mehrere junge Männer befinden würden, welche sich nicht nur verbal ausfällig benehmen würden. Auch eine Schranke in dem Parkhaus war das Ziel der Jugendlichen, die sich abrissen und so beschädigten. Einen der Vandalen konnte die Polizei festnehmen. Dieser muss sich nun wegen der Sachbeschädigung verantworten. Die Identität seiner Begleiter wird nun von der Polizei Weilburg ermittelt. Diese nimmt Hinweise auf die Personen unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell