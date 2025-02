Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand im Schulrohbau in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Zwischen 11.02.2025, 14:00 Uhr und dem 19.02.2025, 08:30 Uhr, gerät die Dämmwolle, der Bauschaum sowie die Baufolie des im Bau befindlichen Schulrohbaus in der tom-Brok-Straße in Wilhelmshaven auf einer Länge von ca. zwei Metern in Brand. Zudem wird die Vinylverkleidung des Fensters beschädigt. Die Brandursachenermittung dauert an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell