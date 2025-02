Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungsbrand in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 20.02.2025, um 01:44 Uhr, erhielt die Polizei über einen Wohnungsbrand in der Weserstraße in Wilhelmshaven Kenntnis. Es handelt sich um ein Hochhaus mit 55 gemeldeten Personen. Als die erste Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort erschien, befindet sich eine Wohnung bereits in Vollbrand.

Das schnelle Ablöschen der Flammen verhindert ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile. Das Hochhaus wurde teilweise evakuiert. In der brandbetroffenen Wohnung befanden sich drei Personen, die wahrscheinlich durch Rauchgase leicht verletzt wurden. Die Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr komplett ausgebrannt. Die Brandursachenermittlung dauert an. Die evakuierten Personen konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell