Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.02.2025, zwischen 08:15 Uhr und 17:40 Uhr, kam es in der Straße Postgang, im Bereich der rückwärtigen Grundstücksausfahrt von der Bismarckstraße, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer Nissan vermutlich beim Ein- oder Ausparken oder beim Wenden durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite vorne beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell