POL-WHV: Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel in Jever

Wilhelmshaven (ots) - Am 12.02.2025, zwischen 15:00 Uhr und 18.02.2025, 11:00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Weise Zugang zum Jugendzentrum in der Virchowstraße in Wilhelmshaven. Aus den Räumlichkeiten wurden vier Playstation-Controller entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in ...

