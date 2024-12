Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eine Litanei an Straftaten

Jena (ots)

Beamte kontrollierten kurz nach Mitternacht einen 34-Jährigen in der Göschwitzer Straße. Hierbei fanden sie einen Pkw-Schlüssel, welcher zu einem VW gehörte. In Ermangelung eines strafbaren Handelns, konnte der Mann nach der polizeilichen Maßnahme seiner Wege gehen. Da sich dieser jedoch am vorletzten Sonntag einer Fahrzeugkontrolle mittels Flucht entzog, hier führte er einen Pkw Audi, blieb man ihm auf den Fersen. Kurz danach bestieg der 34-Jährigen einen VW, an welchem Kennzeichen eines Ford angebracht waren. Kurios hierbei, dass diese Kennzeichen bei der Vortat am Audi montiert waren. Im Rahmen des weiteren Einsatzes konnte der Pkw in der Ortslage Schirnewitz gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle kam dann so einiges ans Licht. Nicht nur, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt, er fuhr auch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Weiterhin konnten im Fahrzeug Betäubungsmittel und andere Gegenstände festgestellt werden. Diese begründeten den Verdacht der Hehlerei. Nach der erfolgten Sicherstellung aller tatrelevanter Gegenstände, erfolgte die Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren.

