Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann entdeckt seinen gestohlenen Motorroller und wird von mutmaßlichem Dieb mit Messer bedroht: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Wegen einer Bedrohung mit einem Messer wurde die Polizei am gestrigen Sonntagmorgen gegen 10:30 Uhr in die Druseltalstraße, Ecke Eugen-Richter-Straße, in Kassel gerufen. Wie sich bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen herausstellte, war der unbekannte Täter bereits in Richtung Backmeisterweg geflüchtet. Das unverletzt gebliebene Opfer, ein 61-jähriger Mann aus Kassel, schilderten den Polizisten, dass er zuvor an der Kreuzung an der roten Ampel gestanden hatte, als er plötzlich einen unbekannten Mann auf seinen gestohlenen Motorroller in der Eugen-Richter-Straße entdeckte. Sofort stieg er aus, um den Zweiradfahrer, der offenbar den Motor abgewürgt hatte, wegen des in der vergangenen Woche im Stadtteil Wehlheiden gestohlenen Rollers zur Rede zu stellen. Als der mutmaßliche Dieb weglaufen wollte, hielt ihn der 61-Jährige an der Kleidung fest, woraufhin der Täter plötzlich ein Messer zückte und damit drohte. So gelang dem Unbekannten zwar die Flucht, allerdings ließ er den Motorroller zurück, der anschließend wieder von seinem Besitzer in Empfang genommen werden konnte. Bei dem Täter soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann mit kurzen braunen Haaren gehandelt haben, der eine rote Jacke und eine Jeans trug. Die bisherige Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

