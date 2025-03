PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Sachbeschädigung an Rettungswagen+++Gefährliche Körperverletzung+++

Limburg (ots)

1. Delle in Rettungswagen geschlagen

Tatort: 65549 Limburg, Schiede 69

Tatzeit: Samstag, 15.03.25, 15:05 Uhr

Mann schlägt mit der bloßen Hand eine Delle in einen Rettungswagen. Eigentlich wurde der Rettungswagen für diesen 25-jährigen aus Limburg gerufen. Jedoch randalierte der Mann zunächst im Rettungswagen und anschließend auf der Straße. Die Besatzung des Rettungswagens schloss sich zur Sicherheit im Fahrzeug ein. Der Mann schlug eine Delle in die Fahrertür des Rettungswagens. Durch mehrere Streifen der Polizei und der Stadtpolizei konnten die Personalien des Mannes festgestellt werden. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR.

2. Bierglas am Kopf zerschlagen

Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße 40 - Gaststätte

Tatzeit: Samstag, 15.03.2025, 22:10 Uhr

Nach eine Streit schlug einer der Beteiligten einem anderen Mann ein Glas an den Kopf. Dadurch wurde dieser erheblich verletzt. Jedoch war das Opfer gar nicht das Ziel des 38-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Offensichtlich geriet der Geschädigte aus Versehen zwischen die beiden Kontrahenten und wurde verletzt. Der 29-jährige Geschädigte, ebenfalls aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, wurde ins Limburger Krankenhaus verbracht. Er erlitt Schnittverletzungen durch die Scherben.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431 9140-0) in Verbindung zur setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell