PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: PKW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle+++Fahrzeugführer gefährdet fahrradfahrende Kinder und Betreuer - Zeugen gesucht

Limburg (ots)

1. PKW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle,

Hadamar, Kreuzweg, Donnerstag, 06.03.2025, 17:00 Uhr

(cw)Bereits am Donnerstag letzter Woche entzog sich der Fahrer eines PKW in Hadamar einer Kontrolle. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Am 6. März gegen 17:00 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife, im Kreuzweg einen roten Opel Corsa zu kontrollieren. Als dies der Fahrer bemerkte, beschleunigte er sein Auto und flüchtete durch ein Wohngebiet. Der Fahrer konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei hat wegen des Verkehrsdelikts die Ermittlungen aufgenommen und sucht auf diesem Wege Zeuginnen und Zeugen oder Personen, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet oder behindert worden sind. Diese können sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 mit der Polizei Limburg in Verbindung setzen.

2. Fahrzeugführer gefährdet fahrradfahrende Kinder und Betreuer - Zeugen gesucht,

Limburg, Offheim, Limburger Straße/Kapellenstraße, Dienstag, 11.03.2025, 09:10 Uhr

(cw)Am Dienstagmorgen gefährdete ein rücksichtsloser PKW-Fahrer in Limburg mehrere Kinder und Betreuer.

Gegen 09:10 Uhr befuhren mehrere Kinder, zwei Betreuer und ein Beamter des Regionalen Verkehrsdienstes im Rahmen der Verkehrserziehung die Limburger Straße in Richtung Limburg. In Höhe eines dortigen Friedhofs beabsichtigten sie, nach links in die Kapellenstraße abzubiegen, was die Gruppe durch Handzeichen und Einordnen auf der Fahrbahn auch deutlich anzeigten. Hinter den Fahrradfahrenden befand sich zum Zeitpunkt auch ein orangefarbener LKW. Um entgegenkommende Fahrzeuge passieren zu lassen, hielt die Gruppe vorschriftsmäßig an. Bereits zu diesem Zeitpunkt hörten sie deutlich das Hupen eines Fahrzeuges. Nachdem die Fahrbahn frei geworden war, begann das erste Kind, nach links abzubiegen.

Plötzlich überholte ein schwarzer Mazda mit Limburger Kennzeichen den LKW mit hoher Geschwindigkeit und fuhr auch an den Kindern vorbei. Die Gruppe, insbesondere das bereits abbiegende Kind, konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Die unbekannte Person im Mazda bremste kurz ab, setzte die Fahrt aber anschließend eilig fort. Es kam bei dem Vorfall niemand zu schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und sucht auf diesem Wege nach Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere der Fahrer eines schwarzen Mercedes, welcher auch vor Ort war und die Frau, welche dem Beamten ein Kennzeichen mitgeteilt hatte, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell