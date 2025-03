PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung in Übergangswohnheim +++ Abgestellter Linienbus aufgebrochen

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung in Übergangswohnheim,

Limburg, Rudolf-Schuy-Straße, Dienstag, 11.03.2025, 17:15 Uhr

(cw)Eine Auseinandersetzung in einem Übergangswohnheim für wohnungslose Menschen beschäftigte am Dienstagnachmittag die Polizei in Limburg.

Gegen 17:15 Uhr meldete eine Frau aus der Unterkunft in der Rudolf-Schuy-Straße, dass dort ein 45-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis und ein 43-jähriger Bewohner der Einrichtung in Streit geraten seien und der 45-Jährige den jüngeren Mann mit einer Axt angreifen würde. Als die Frau die Polizei kontaktierte, flüchte der Angreifer vom Tatort, konnte aber unweit des Tatorts festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Der 43-Jährige wurde nur oberflächlich verletzt, eine Behandlung in einem Krankenhaus lehnte der Mann ab.

2. Abgestellter Linienbus aufgebrochen,

Weilburg, Waldhausen, Waldhäuser Weg, Montag, 10.03.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 11.03.2025, 06:40 Uhr

(cw)In der Nacht auf Dienstag brachen Unbekannte in Weilburg in einen abgestellten Linienbus ein.

Zwischen 17:00 Uhr und 06:40 Uhr hatten sich Einbrecher zu dem im Waldhäuser Weg im Stadtteil Waldhausen geparkten Bus begeben und eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Anschließend begaben sich die Täter in den Bus und brachen im Bereich des Fahrersitzes diverse Schubladen auf. Auch wenn es nichts zu stehlen gab, verursachten sie einen Schaden von etwa 2.500 Euro.

Hinweise auf die Täter oder die Tat selbst nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell