Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Einfamilienhaus: Polizei ermittelt zur Ursache - Monheim am Rhein - 2411069

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagabend, 18. November 2024, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Monheim am Rhein. Die Polizei geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21:05 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand an der Schopenhauerstraße im Ortsteil Baumberg gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten sie eine Rauchentwicklung fest, die aus der ersten Etage ausging. Dort war eine Sauna in Brand geraten.

Der Feuerwehr Monheim am Rhein gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat zur Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen und geht nach aktuellen Kenntnissen von fahrlässiger Brandstiftung aus. Vermutlich hat in einer Sauna ein Handtuch an den Heizstäben Feuer gefangen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell