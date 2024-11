Polizei Mettmann

POL-ME: Vier Verletzte und ein hoher Sachschaden bei Auffahrunfall - Monheim am Rhein - 2411070

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein verursachte ein 91-Jähriger am Montag, 18. November 2024, einen Auffahrunfall. Hierbei zogen sich mehrere Beteiligte Verletzungen zu. Es entstand zudem ein hoher Sachschaden.

Das ist der aktuelle Kenntnisstand:

Um etwa 11:10 Uhr war der 91 Jahre alte Monheimer mit seinem Skoda Citigo in Begleitung einer 86-jährigen Beifahrerin auf der Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Berghausener Straße unterwegs. Auf Höhe des Elsa-Brandström-Weges verringerte ein vorausfahrender VW Up seine Geschwindigkeit und ordnete sich links ein, um abzubiegen.

Aus bislang unbekannter Ursache stieß der Monheimer daraufhin mit seinem Skoda gegen den VW und schob den Wagen mitsamt seiner 25-jährigen Fahrerin auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der VW Up mit einem entgegenkommenden VW Golf einer 84-jährigen Monheimerin.

Durch die Wucht der Kollisionen wurde die 25-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Erkratherin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Auch der Unfallverursacher und seine 86 Jahre alte Beifahrerin sowie die 84-jährige Fahrerin des VW Golf zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden ambulant behandelt.

Zudem wiesen der Skoda und der VW Up erhebliche Beschädigungen auf und wurden abgeschleppt. Am VW Golf stellten die Einsatzkräfte ebenfalls leichte Schäden fest.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 28.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamtinnen und Beamten die Geschwister-Scholl-Straße zwischen der Berghausener Straße und dem Elsa-Brandström-Weg ab. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell