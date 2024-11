Polizei Mettmann

POL-ME: Lkw mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen - Mettmann - 2411066

Mettmann (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen am heutigen Montag, 18. November 2024, zog der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann aufgrund erheblicher Mängel einen Lkw aus dem Verkehr.

So lief der Einsatz ab:

Gegen 9:20 Uhr hielten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes einen Lkw mit litauischen Kennzeichen an der Düsseldorfer Straße / Südring an und kontrollierten diesen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Lkw der Marke Volvo verschiedene technische Mängel aufweist. Der Motor und das Getriebe wiesen starken Ölaustritt auf. Zudem fanden die Einsatzkräfte zahlreiche Roststellen an der Karosserie.

Zur näheren Überprüfung wurde der 26 Jahre alte Lkw zu einem Sachverständigen nach Ratingen gebracht. Der Prüfer stellte bei einer genauen Inaugenscheinnahme des Lkw zudem einen gravierenden Mangel am Bremssystem sowie an der Bremstrommel fest, die zum Teil an der Hinterachse herausgebrochen war und sich an der Achse verkeilt hatte. Das Ergebnis der Prüfung war eindeutig: Der Lkw wurde als nicht verkehrssicher eingestuft, was die sofortige Erlöschung der Betriebserlaubnis zur Folge hatte.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes leiteten ein Strafverfahren ein und stellten die Kennzeichen des Lkw sicher.

Der 51 Jahre alte Fahrer mit belarussischer Staatsangehörigkeit musste vor Ort aufgrund seines fehlenden deutschen Wohnsitzes eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro entrichten.

