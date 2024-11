Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Grünstadt (ots)

Am 02.11.2024 gegen 19:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Kirchheimer Straße in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige BMW-Fahrerin touchierte beim Einparken in eine Parkbucht einen daneben geparkten Audi. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 700,-EUR. Die Unfallverursacherin verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Diese konnte jedoch durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in dem Einkaufsmarkt angetroffen werden. Da die Frau stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von etwas über 2 Promille. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme leistete die 49-Jährige Widerstand, indem sie sich sperrte und nach den Beamten trat. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand eingeleitet.

