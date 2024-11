Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Grünstadt (ots)

Am 02.11.2024 gegen 10:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 68-jähriger Mann parkte mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Parkbucht aus. Gleichzeit fuhr ein Pkw der Marke Volvo rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parkbucht, wodurch es zum Zusammenstoß beider Pkw kam. Der Volvo-Fahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle ohne seine Personalien preiszugeben. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, dass es sich um einen weißen Volvo handelte. Der am Mercedes entstanden Sachschaden wird auf 1000,-EUR geschätzt.

Weitere Zeugen des Unfallgeschehenes werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

