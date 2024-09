Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Personalzuwachs bei der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf - Über 80 neue Kolleginnen und Kollegen vereidigt

Düsseldorf (ots)

Einen feierlichen Anlass gab es am heutigen Dienstag, den 03.09.2024 bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf. Über 80 Laufbahnabsolventinnen und Laufbahnabsolventen wurden in der Station Airport am Flughafen Düsseldorf feierlich vereidigt. Ihren Dienst werden die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten künftig am Flughafen Düsseldorf verrichten und damit für einen deutlichen Personalzuwachs sorgen.

Für die Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf bedeuten die über 80 Neuzugänge einen beachtlichen personellen Zuwachs. Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ist für die grenzpolizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs sowie die Luftsicherheit zuständig. Nach einer intensiven fachlichen Unterweisung in die Aufgabenbereiche einer Flughafendienststelle werden die neuen Kolleginnen und Kollegen die Dienstgruppen der Inspektion tatkräftig unterstützen.

"Mit Ihrem Diensteid gehen Sie eine feste Bindung mit dem Polizeiberuf und der Bundesrepublik Deutschland ein." so der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf, Leitender Polizeidirektor Klaus Kirsch. "In diesem Eid stecken große Worte! Sie verpflichten sich, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und Ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Sie übernehmen damit Verantwortung für unseren Rechtsstaat und für die Menschen in unserem Land. Erfahrene und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen werden an Ihrer Seite stehen und Sie bei der Wahrnehmung ihrer anspruchsvollen Polizeiarbeit unterstützen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start und viel Erfolg an Ihrer neuen Heimatdienststelle am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens." führte er weiter aus.

Neben Gästen der Bundespolizei nahmen auch die Geschäftsführer der Flughafen Düsseldorf GmbH, Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt, an der Vereidigungsveranstaltung teil. "Ich freue mich über den personellen Zuwachs der Bundespolizei hier am Airport und auf die Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit.", so Redeligx.

Musikalisch begleitet wurde die Vereidigung von der Schulband des Friedrich-Rückert-Gymnasiums Düsseldorf unter der Leitung von René Marx. Die Jungmusikerinnen und Jungmusiker verliehen der Veranstaltung eine feierliche Stimmung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell