Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2411063

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Am frühen Samstagabend, 16. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Talburgstraße in Heiligenhaus. Gegen 18:10 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter durch ein in Kipp stehendes Fenster gewaltsam in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Hierbei wurden sie von einer Überwachungskamera erfasst. Der oder die Täterinnen oder Täter entwendeten Schmuck sowie mehrere Designerhandtaschen im Gesamtwert von mehrere tausend Euro und flohen anschließend unerkannt. Am Fenster enstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Am frühen Samstagabend, 16. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Flehenberg in Wülfrath. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 18 Uhr bis 19:30 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür ein und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Als die Täterinnen oder Täter in das Obergeschoss des Hauses gingen, trafen sie auf eine Bewohnerin und deren Hund, woraufhin diese fluchtartig das Wohnhaus verließen. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Einbrecherinnen oder Einbrecher im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Beuteschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Freitagnachmittag, 15. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Kettelerstraße in Ratingen. In der Zeit von 17 Uhr bis 21:40 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten die Einbrecherinnen oder Einbrecher eine Tasche, in der eine geringe dreistellige Summe Bargeld aufbewahrt worden war sowie einen Rucksack der Marke Samsonite. Die Täterinnen oder Täter flohen anschließend unerkannt. Der an dem Einstiegsfenster entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am frühen Sonntagabend, 17. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Straße Sinkesbruch in Ratingen-Hösel. In der Zeit von 18 Uhr bis 21:15 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt vermutlich auf dem Einstiegsweg. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Freitagabend, 15. November 2024, kam es zu einer Serie von Einbruchdiebstählen in Mettmann-Metzkausen. Die Polizei setzte im Rahmen der Fahndung nach den Täterinnen und Tätern auch einen Hubschraubern ein.

Gegen 18:25 Uhr alarmierte eine aufmerksame Anwohnerin des Weiermansbuschweg die Polizei, nachdem sie einen Mann beobachtet hatte, der über ein Gartentor eines Nachbarhauses gesprungen und anschließend auf das Garagendach geklettert war. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass die rückwärtig gelegene Terrassentür augenscheinlich gewaltsam geöffnet und der Wohnraum durchsucht worden war. Obwohl im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Täterinnen oder Tätern zudem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte diese unerkannt fliehen. An der Terrassentür entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

Der Einbrecher, der über das Gartentor auf das Garagendach geklettert war, soll circa 180-200 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er hatte ein europäisches Erscheinungsbild mit blonden Haaren und soll eine osteuropäische Sprache gesprochen haben.

Gegen 19 Uhr alarmierten die Bewohner eines Einfamilienhauses am Heideweg in Metzkausen die Polizei, nachdem sie einen Einbruchdiebstahl festgestellt hatten. In der Zeit von 17 Uhr bis 19 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch das Küchenfenster in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

Ebenfalls gegen 19 Uhr alarmierten die Bewohner eines Einfamilienhauses am Ganghoferweg in Metzkausen die Polizei, nachdem sie bei der Rückkehr in ihr Reihenhaus einen Einbruchdiebstahl festgestellt hatten. Unbekannte Täterinnen oder Täter waren in der Zeit von circa 15 Uhr bis 19 Uhr vermutlich durch ein Fenster im Obergeschoss des Hauses in die Wohnräume eingedrungen. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend augenscheinlich durch die Terrassentür. Der an dem Fenster entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Samstag, 16. November 2024 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Forstbachstraße Hilden. Unbekannte Täter drangen hierbei in der Zeit von 10:30 Uhr bis 22:30 Uhr gewaltsam durch eine Terrassentüren der im Erdgeschoss befindlichen Wohneinheit in die Wohnräume der Geschädigten ein. Der oder die Täterinnen oder Täter durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Anschließend nutzten sie einen Terrassenstuhl, um auf den Balkon im Obergeschoss des Hauses zu gelangen und brachen die Balkontür auf. Sie durchsuchten auch hier die Wohnräume nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Angaben zur Tatbeute lagen in diesem Fall zunächst nicht vor. Der an den gewaltsam geöffneten Türen entstandene Sachschaden wird auf jeweils mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am frühen Freitagabend, 15. November 2024, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kattendahler Straße in Erkrath-Hochdahl. In der Zeit von 17:20 Uhr bis 18:20 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Balkontür in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie unerkannt. Der an der Balkontür entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, Angaben zu Diebesgut lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Freitagabend, 15. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus am Else-Lasker-Schüler-Ring in Haan. Gegen 19:15 Uhr drangen unbekannte Täterinnen oder Täter vermutlich durch die rückwärtig gelegene Terrassentür gewaltsam in die Wohnräume ein. Hierbei wurden sie von einer Überwachungsanlage erfasst. Der oder die Täterinnen oder Täter durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Schmuck und Bargeld. Unerkannt flohen sie auf dem Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Samstag, 16. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Fachgeschäft für orthopädische Schuhe an der Hauptstraße in Langenfeld. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 18 Uhr bis 9:45 Uhr durch einen rückwärtigen Seiteneingang gewaltsam in die Sanitärräume des Geschäftes ein. Eine weitere verschlossene Zugangstür verhinderte den Zugang zu den Verkaufsräumen, so dass der oder die Täterinnen oder Täter nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen unerkannt ohne Tatbeute flohen. Der an der Zugangstür entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Nacht auf Montag, 18. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Gaststätte an der Johannesstraße in Langenfeld-Immigrath. Gegen 2 Uhr beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin zwei Männer, die gewaltsam durch ein Fenster in die Gasträume gelangten. Nach nur wenigen Minuten kehrten sie auf dem Einstiegsweg zurück und flohen anschließend über die angrenzende Wiese in Richtung Kirche. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendete das Duo eine Brieftasche mit mehreren hundert Euro Bargeld.

Die Einbrecher können lediglich als 170-175 cm groß, von jugendlichem Erscheinungsbild und schwarz bekleidet beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Sonntag, 17. November 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Reiherstraße in Monheim am Rhein. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 18 Uhr bis 1:30 Uhr gewaltsam durch die Hauseingangstür in die Wohnräume des Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. An der Tür entstand hierbei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung zunächst nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link: https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell