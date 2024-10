POL-PDLD: B10/LD-Nord - Vorbildlich

Kandel (ots) - Zwischen Samstag und Montagnachmittag wurde in eine Lagerhalle in einem Industriegebiet in Kandel eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft gelangte in das Anwesen, indem ein Fenster eingeschlagen wurde. In der Lagerhalle selbst wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth Braun, PK Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 ...

