POL-PDLD: Freisbach - Kelche aus Kirche gestohlen

Lustadt (ots) - Am Montag den 28.10.24 gegen 17 Uhr kam es in Lustadt zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 17 - jähriger E - Sccoter Fahrer hatte an der Einmündung Schulstraße / Mühlweg die Vorfahrt einer 39 - jährigen Autofahrerin missachtet und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jugendliche stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden zu. Es entstand Sachschaden in Höhe ...

