LPI-SHL: Trotz Gegenverkehrs überholt

Suhl (ots) - Am Mittwoch stellte eine 53-Jährige an ihrem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl fest, dass ein Unbekannter zuvor die Tür zum Verschlag gewaltsam aufbrach. Aus dem Keller selbst wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0189873/2024 bei der Polizei in Suhl zu melden. ...

mehr