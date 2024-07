Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen beschädigt

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit vom 14.07.2024, 13:00 Uhr, bis 15.07.2024, 11:00 Uhr, einen Skoda, der in einer Tiefgarage in der Rüssenstraße in Suhl geparkt war. Ein Schaden von ca. 30 Euro entstand am Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0190045/2024.

