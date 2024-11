Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG- Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Seit gestern (07.11.2024) rückte die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen zu insgesamt sechs Einbrüchen aus. Wuppertal- In der Sedanstraße trat ein unbekannter Täter gestern Mittag (12.45 Uhr) die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Bewohnerin befand sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung. Als der Unbekannte dies bemerkte, floh er zu Fuß aus dem Haus. In der Greifswalder Straße verschafften sich Einbrecher in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Zur Tatbeute liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Remscheid- Zwischen 06:30 Uhr und 11:50 Uhr hebelten Unbekannte die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Greulingstraße auf. Sie durchsuchten mehrere Schränke und verließen die Wohnung wieder. Ob Gegenstände entwendet wurden ist bislang unklar. Im Schimmelbuschweg schlugen Eindringlinge in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:15 Uhr die Scheibe einer rückwärtig liegenden Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und Alkohol entwendet. Solingen- Von 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr gelangten unbekannte Täter in der Kanalstraße in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten Goldschmuck. In der Eipaßstraße drangen Unbekannte zwischen 16:40 Uhr und 18:50 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Sie entwendeten Schmuck, Bargeld sowie technische Geräte und verließen anschließend die Örtlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (an)

