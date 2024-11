Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau verstorben - Verkehrsunfall in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (07.11.2024, 12:15 Uhr) kam es am Mollenkotten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 68-Jährige war mit ihrem Hyundai auf der Straße Mollenkotten in Richtung Schmiedestraße unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr zur Gennebrecker Straße, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß sie mit einem Strommast und einer Hauswand zusammen. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später verstarb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße Mollenkotten gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell