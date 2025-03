POL-LM: 30-Jähriger in Weilburg angegriffen+++Einbruchsmeldung vorgetäuscht

Limburg (ots) - 1. Wohnungseinbrüche in Niederzeuzheim Hadamar-Niederzeuzheim, Hinter der Kirche und Westerwaldstraße Samstag, 08.03.2025, zwischen 15:00 Uhr und 22:24 Uhr Am Samstag, dem 08.03.2025, im Zeitraum von 15:00 bis 22:24 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in Niederzeuzheim ein. In der Westerwaldstraße hebelten die Täter ein ...

