PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Wohnungseinbrüche in Niederzeuzheim +++ Brände in Elz +++ Kleinkraftrad beschädigt +++

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbrüche in Niederzeuzheim

Hadamar-Niederzeuzheim, Hinter der Kirche und Westerwaldstraße Samstag, 08.03.2025, zwischen 15:00 Uhr und 22:24 Uhr

Am Samstag, dem 08.03.2025, im Zeitraum von 15:00 bis 22:24 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in Niederzeuzheim ein. In der Westerwaldstraße hebelten die Täter ein Kellerfenster im rückwärtigen Bereich auf und stiegen durch dieses in das Einfamilienhaus ein. Anschließend entwendeten sie Schmuck und einen Tresor. In das Einfamilienhaus in der Straße Hinter der Kirche drangen die Täter durch Aufbrechen einer Terrassentür ein. Derzeit ist nicht bekannt, ob aus diesem Haus etwas entwendet wurde.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Brände in Elz

Elz, Mühlstraße

Samstag, 08.03.2025, 19:56 Uhr und Sonntag, 09.03.2025, 01:38 Uhr

Am Samstagabend und am frühen Sonntagmorgen kam es zu zwei Bränden in der Mühlstraße in Elz.

Um 19:56 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand eines Mülleimers hinter einem Reitplatz informiert. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An dem Mülleimer und einer daneben befindlichen Sitzbank entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Wenige Stunden später wurde über Notruf der Brand einer Gartenhütte mit angrenzendem Holzschuppen in dem Innenhof eines Anwesens in der Mühlstraße gemeldet. Auch dieser Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden. Der Bewohner des Anwesens wurde leicht verletzt. Gartenhütte und Holzschuppen brannten aus, das angrenzende Wohnhaus und das Nachbargebäude wurden leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 EUR geschätzt.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei in Limburg die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegengenommen.

3. Kleinkraftrad beschädigt

Bad Camberg-Erbach, Freiherr-vom-Stein-Straße Samstag, 08.03.2025, zwischen 19:30 Uhr und 23:15 Uhr

Am Samstagabend wurde ein geparktes Kleinkraftrad beschädigt und umgeworfen.

Der Geschädigte parkte sein Kleinkraftrad am Straßenrand in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Erbach. Als er zu seinem Kleinkraftrad zurückkam, lag dieses auf der Seite. Zudem waren drei Schläuche an dem Kleinkraftrad durchgeschnitten worden. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell