PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Länderübergreifende Verfolgungsfahrt+++Geldbörse aus Pkw gestohlen+++Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern+++Mit dem Roller vor Polizei geflüchtet

Limburg (ots)

1. Länderübergreifende Verfolgungsfahrt, Kennzeichendiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

35792 Löhnberg, Grüner Weg

Freitag, 14.03.2025, 20:42 Uhr

Fahrzeugführer bei Kontrolle vor der Polizei geflüchtet

Am Freitagabend wollte eine Streife der Polizeistation Weilburg ein Fahrzeug in Löhnberg kontrollieren. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass dieses gestohlen und in den polizeilichen Systemen zur Fahndung ausgeschrieben war. Als durch die Beamten die Anhaltezeichen eingeschaltet wurden, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und flüchtete.

Die nun folgende Verfolgungsfahrt erstreckte sich über mehrere Kilometer und endete kurz hinter der hessisch-rheinland-pfälzischen Landesgrenze zwischen Mengerskirchen und Elsoff, als der Fahrzeugführer sein Fahrzeug in einem Feldweg so beschädigte, dass die Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Auch ein Streifenwagen wurde bei der Verfolgungsfahrt beschädigt.

Er flüchtete sodann fußläufig in den angrenzenden Wald. Es wurden weitreichende Suchmaßnahmen eingeleitet. Noch während der Suchmaßnahmen stellte sich der Fahrer einer Streife und räumte alle Tatvorwürfe gegen ihn ein.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 18-jährigen aus Mengerskirchen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Er wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Geldbörse aus Pkw entwendet

35789 Weilmünster, Seifenheck

Freitag, 14.03.2025, 15:11 -15:20 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde eine Geldbörse aus einem verschlossenen Pkw entwendet. Die Geldbörse befand sich in der Handtasche auf dem Beifahrersitz eines weißen Volvos mit Weilburger Kennzeichen. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471-93860 entgegen.

3. Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern aus Garage

65594 Runkel, Beselicher Weg

Freitag, 14.03.2025, 01:53 Uhr

Am frühen Freitagmorgen wurden zwei hochwertige Fahrräder aus einer Garage entwendet. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück und verschafften sich über eine seitliche Tür Zugang in die Garage. Aus dieser entwendeten die Täter ein Fahrrad der Marke Cube und ein E-Bike der Marke Cube im Wert von insgesamt 6000,00 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen. Hinweise zu der Tat, den Tätern und verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471-93860 entgegen.

4. Rollerfahrer entziehen sich Kontrolle

65604 Elz, Mühlstraße

Samstag, 15.03.2025, 02:20 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Limburg bemerkte bei einer Streifenfahrt in Elz einen Roller ohne Kennzeichen mit zwei vermutlich männlichen Personen darauf. Als die Streife die Personen auf dem Roller einer Kontrolle unterziehen wollte, flüchteten diese in einen Feldweg, ließen den Roller dort zurück und entfernten sich fußläufig. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Personen verliefen erfolglos. Der Roller wurde durch die Polizei sichergestellt. Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit Polizeistation Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell