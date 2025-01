POL-FL: Hattstedt: Drei Verletzte bei Unfall auf der K 81 - eine Person in Lebensgefahr

Mildstedt (ots) - Am Montagnachmittag sowie den frühen Abendstunden des 20.01.2025 kam es zu drei Einbruchdiebstählen in Einfamilienhäuser in Mildstedt. Zwischen 17.45 und 21.45 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in der Straße Am Dornbusch. In einem Fall wurde die Terrassentür, im anderen Fall das Schlafzimmerfenster aufgehebelt. Entwendet wurden jeweils ...

mehr