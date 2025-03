POL-LM: Randalierer leistet Widerstand+++ Einbruch in Waschanlage+++ Fehler beim Abbiegen - Mehrere Personen verletzt+++ Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt+++ Zweirad- und E-Scooter-Kontrollen

Limburg (ots) - 1. Wohnungseinbruch, Limburg, Lindenholzhausen, Kirchstraße, Samstag, 15.03.2025, 20:30 Uhr Am Samstagabend drangen Unbekannte in Limburg in ein Haus ein. Den Schlüssel hatten sie zuvor aus einem PKW entwendet. Gegen 20:30 Uhr hatten sich zwei Männer in Lindenholzhausen auf ein Grundstück in der ...

mehr